Recrudescence des actes antisémites : 'C'est un phénomène qui n'a jamais cessé', assure Michel Wieviorka

"Depuis trois semaines les actes antisémites augmentent de manière extrêmement grave et inquiétante et notre obligation à tous c'est de réagir et protéger nos concitoyens de confession juive" Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré en effet ce mardi avoir recensé"857 actes antisémites" et fait état de"425 interpellations" en France depuis le 7 octobre, début du conflit...

OUESTFRANCE: Recrudescence d'actes antisémites en FranceLe ministre de l'Intérieur exprime sa préoccupation face à la recrudescence d'actes antisémites en France. Des tags antisémites ont été découverts sur des murs et des façades d'immeubles à Paris et en Île-de-France. Les autorités et les municipalités envisagent de porter plainte.

BFMTV: Sondage: 83% des Français s'inquiètent de la recrudescence des actes antisémitesVIDÉO - La recrudescence des actes antisémites inquiètent les Français. Un nouveau sondage vient de le démontrer: 83% des Français se disent inquiets. Les explications de l'éditorialiste politique, Matthieu Croissandeau.

