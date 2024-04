Recrudescence de la rougeole en France en 2023

La rougeole, maladie évitable mais potentiellement mortelle, a connu "une recrudescence" en France en 2023, a indiqué mercredi Santé publique France, insistant sur la vaccination et alertant sur le risque accru de cas importés à la faveur des Jeux olympiques de Paris. L'année passée, 117 cas de rougeole, dont 31 importés, ont été déclarés, contre respectivement 15, 16 et 240 en 2022, 2021 et 2020, selon un bilan annuel. Aucun décès n'a été rapporté.

"Si le nombre de cas a été multiplié par huit par rapport à 2022, il reste encore très limité par rapport à la période pré-Covid", a précisé l'agence sanitaire

