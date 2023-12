Record d'abonnements pour les vélos électriques en libre service à Marseille

Un an après la mise en place des nouveaux vélos électriques en libre service, LeVélo enregistre un record d'abonnements et d'utilisations mais est victime de dégradations qui vident les stations. La Métropole promet une amélioration, avant une extension du réseau en 2024. Il y a un peu moins d'un an, les vélos en libre-service devenaient électriques dans la cité phocéenne.

Pour profiter de ce service propulsé par la société Fifteen, la Métropole Aix-Marseille-Provence annonçait la mise à disposition d'environ 2 000 bicyclettes pour 200 stations. Cette évolution devait convaincre les plus récalcitrants à enfourcher la petite reine pour arpenter les rues et les collines de la ville. Si la nouvelle offre semble avoir séduit les Marseillais, malgré l'augmentation du tarif de l'abonnement, le faible nombre de vélos en circulation est régulièrement pointé du doigt par les usagers. Au terme de cette année écoulée, l'heure est à un premier bila





