Réclusion criminelle requise contre Audrey Mondjehi pour l'attentat de Strasbourg

Il ne «pouvait pas» ignorer le projet du djihadiste Chérif Chekatt : trente ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté des deux tiers, ont été requis mardi contre Audrey Mondjehi, le principal accusé du procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018.

L'Ivoirien de 42 ans «n'est pas celui qui a appuyé sur la gâchette, mais c'est par sa faute directe et volontaire que la mort a été jetée dans Strasbourg», a fustigé l'une des deux représentants du parquet national antiterroriste (Pnat) devant la cour d'assises de Paris. La magistrate a également requis une interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'Audrey Mondjehi, un délinquant multirécidiviste arrivé en France à l'âge de neuf ans. Bien qu'il se prétende «sourd, aveugle, muet et amnésique», le quadragénaire «apparaît à tous les stades de la préparation et de l'exécution du projet» criminel de Chekatt, selon le Pna

