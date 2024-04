Recherches intensives pour expliquer la mort d'un petit garçon de 2 ans

Depuis dimanche, les enquêteurs passent au crible les environs du Haut-Vernet, où le garçonnet avait disparu en juillet. Sur le terrain, pour faciliter les recherches, le minuscule bourg de 25 habitants est à nouveau coupé du monde, au moins pour la semaine, sur arrêté municipal.

Parmi les experts déployés sur le terrain, les spécialistes de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) a averti le colonel Pierre-Yves Bardy, commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, lors d’une conférence de presse au Vernet, lundi 1, une centaine de gendarmes, dont des dizaines d’enquêteurs, recherchent des indices pouvant expliquer la mort du petit garçon de 2 ans. Qui sont ses équipes et comment travaillent-elles sur l’enquête ? On fait le point

