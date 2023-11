Réchauffement climatique : comment un plan de résilience veut sauver le lac de Serre-Ponçon

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

BFMTV: Hautes-Alpes: le lac de Serre-Ponçon retrouve un niveau élevé grâce aux fortes pluiesGrâce aux fortes précicipations qui se sont abattues sur l'Ubaye en octobre, la côte du lac de Serre-Ponçon se trouve déjà à 778 mètres, à deux mètres de sa côte de comptabilité touristique maximale.

MEDIAPART: Pubs ciblées sur Facebook et Instagram: l’UE serre la vis sur l’usage des donnéesUn régulateur européen a interdit à Meta l’usage des données personnelles à des fins de ciblage publicitaire, sans consentement explicite, sur ses plateformes Facebook et Instagram dans l’UE - un revers pour le groupe qui mise sur ses abonnements payants pour se mettre en conformité.

LADEPECHEDUMIDI: Roulez en voiture en toute sécurité avec cet accessoire connecté à prix serré chez AmazonAjoutez l’assistant Alexa à votre voiture avec le kit mains-libres connecté Echo Auto. Le kit mains libres d’Amazon est à moins de 70 euros et il permet d’écouter de la musique ou des podcasts et de contrôler votre...

OUESTFRANCE: Sa maison fissurée, elle jette l’éponge : « Nous sommes les oubliés du réchauffement climatique »Cécile Benmansour, qui habite depuis 2017 une maison fissurée à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), arrête son combat pour la reconnaissance de catastrophe naturelle. Elle va réparer seule.

BFMTV: Cet oreiller pour cervicales est le parfait compagnon pour des nuits réparatricesNous n'y pensons pas suffisamment, mais une nuit de sommeil réparatrice passe également par un oreiller qui propose un parfait maintien. La solution existe et n'est pas chère.

BFMTV: Nice: la préfecture autorise l'usage de drones pour surveiller certains quartiers pour HalloweenLa préfecture des Alpes-Maritimes évoque le risque 'de violences urbaines' dans le cadre des festivités d'Halloween. L'arrêté est entré en vigueur ce mardi 31 octobre à 10 heures et prendra fin le 1er novembre à 19 heures.

