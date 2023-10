Réchauffement climatique : «2023 ne fait que poursuivre l’aggravation de l’état de santé de nos glaciers des Alpes»

Selon les premières données confiées à «Libération» par la responsable du service national d’observation Glacioclim, Delphine Six, 2023 figure parmi le top 5 des années les plus terribles en termes de fonte pour les glaciers des Alpes françaises.Saison glaciaire funeste pour les Alpes françaises.

L’enseignante et chercheuse à l’Institut des géosciences de l’Environnement (IGE) Delphine Six est la responsable de Glacioclim. Son équipe vient de terminer les mesures annuelles sur six glaciers «témoins» des Alpes (Saint-Sorlin, Mer de glace, Argentière, Gébroulaz et glacier Blanc). Elle en tire aujourd’hui les principaux constats.

