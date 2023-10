Récession et dette publique : «La France va subir de plein fouet la fin de l’ère des taux bas»

A force d’entendre parler d’augmentation de la dette publique, le plus grand nombre a fini par s’y habituer, depuis les investisseurs chevronnés jusqu’au grand public, en passant par les dirigeants politiques et monétaires de la planète. En France, le poids de la dette publique dans le PIB est ainsi passé de 20% en 1980 à 60% à la fin des années 1990, puis 80% en 2009, 100% en 2017, 117,4% au plus haut au premier trimestre 2021 et actuellement 112%.

À LIRE AUSSI La BCE laisse ses taux inchangés, une première depuis juillet 2022 Dans ce cadre, une nouvelle crise existentielle d'une zone euro aux abois est malheureusement à craindre. Ce qui alimentera de nouveau la hausse des taux d'intérêt obligataires et alimentera la récession.

