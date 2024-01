Récapitulatif de l'actualité à Lille et dans le Nord

C'est la fin de semaine, et qui dit fin de semaine, dit récapitulatif de toute l'information qui a rythmé ces sept derniers jours. Que s'est-il passé de notable dans la métropole de Lille et dans le Nord ?Neige, ouvertures de colis perdus et surprenante découverteOn ne peut pas parler de cette semaine du 15 janvier sans mentionner la neige qui a balayé la région, laissant les villes et campagnes avec des allures de paradis blancs.

Mais ce n'est pas tout : on a testé la vente de colis perdus, énuméré les villes de la MEL qui allaient bientôt passer à l'interdiction du verre dans les poubelles... C'est parti !Ils s'opposent à la loi immigration à Lille : 'Cette loi odieuse ne va rien changer'Environ 500 personnes se sont rassemblées à Lille, contre la loi immigration, dimanche 21 janvier 2024. C'est une loi 'odieuse' qui est dénoncée par les manifestant





Lille_actu » / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le restaurant-épicerie 100% truffe de Balme a poussé dans le Vieux-LilleDepuis le 6 janvier 2024, le concept 100% truffé Balme a ouvert dans le Vieux-Lille. En plus de l'épicerie fine, on retrouve les plats préparés sur place, à déguster midi et soir.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Des collégiens de Lille reçoivent un prix prestigieux pour leur court-métrage sur la laïcitéLe 20 décembre dernier, des collégiens et une association de Lille ont reçu le prix de la laïcité de la République Française pour leur court-métrage ludique et didactique.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Demain Nous Appartient : Résumé de l’épisode du mardi 16 janvier 2024Dans cet épisode de DNA, Adeline fait un esclandre, Victoire ouvre les yeux et Renaud est victime d’une agression. Gabriel se foule la cheville lors d'une activité de marche nordique avec Charlie. Il est pris en charge à l'hôpital par Noor.

La source: NewsActual1 - 🏆 68. / 51 Lire la suite »

Demain Nous Appartient : Résumé de l’épisode du jeudi 18 janvier 2024Dans cet épisode de DNA, Victoire reçoit un colis piégé et Marianne met la pression sur Noor. Au lycée, une rumeur circule sur Liam.

La source: NewsActual1 - 🏆 68. / 51 Lire la suite »

Un Si Grand Soleil : Résumé de l'épisode du 24 janvier 2024Dans cet épisode d'Un Si Grand Soleil, Guilhem est enterré et l'avenir d'Akim s'éclaircit tandis que celui de Ludo s'assombrit. Jade quitte la France, laissant Ludo dévasté. Au commissariat, Clément informe le procureur Bernier des autres cambriolages auxquels les braqueurs arrêtés ont participé. Bernier considère cela comme un succès. Clément mentionne ensuite le cas de Jade, mais le procureur estime que la police n'a pas les ressources pour la surveiller.

La source: NewsActual1 - 🏆 68. / 51 Lire la suite »

Le chemin étroit vers le nordLe chemin étroit vers le nord dévoile opportunément ses charmes à la manière d’un poème épique. En montant les marches moussues et en descendant les sentiers à l’ombre des cèdres, nous éprouvons le même sentiment de fluidité qui se dégage des vers de Matsuo Basho.

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »