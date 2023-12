Réaménagement de la place Cadenat à Marseille

La Ville de Marseille souhaite requalifier la place Cadenat dans le quartier de la Belle de Mai (3e). La concertation doit débuter en 2024 avant de premiers aménagements transitoires en 2025. La place Cadenat s'étale tout en minéralité sur 6 000 m2. Une véritable centralité pour les 15 000 habitants du quartier de la Belle de Mai. Avec une école, des commerces, des services, une poste, un supermarché, des centres de santé... Et un marché quotidien tous les matins, le seul du 3e arrondissement.

Toutefois, l'après-midi, lorsque les forains ont remballé leurs étals, ce grand espace cerclé par un flux de circulation se transforme en parking. Ni café, ni terrasse. Entre les voitures, seuls quelques bancs, platanes et micocouliers émergent du goudron et des pavés. Cet aménagement « n’est plus adapté aux aspirations actuelles », note la Ville de Marseille. Qu'il s'agisse de la végétalisation, notamment pour lutter contre les îlots de chaleur, ou de la place de la voiture dans l'espace public au détriment de celle des enfants et piéton





MadeMarseille » / 🏆 21. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le premier centre LGBTQIA+ a ouvert à Marseille : 'Dans la deuxième ville de France, il était temps'Après des mois, voire des années d’attente pour les associations et les membres de la communauté, le centre LGBTQIA+ a ouvert ses portes samedi en centre-ville.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Changement du système de signalisation sur la ligne Marseille-VintimilleUn projet de modernisation du système de signalisation est en cours sur la ligne ferroviaire Marseille-Vintimille afin d'augmenter la cadence et améliorer la performance du corridor ferroviaire méditerranéen.

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Réforme de la loi PLM : Martine Vassal consulte les élus de MarseilleLa présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, a adressé un courrier aux 303 élus de Marseille pour obtenir leurs avis sur le projet de réforme de la loi PLM sur laquelle travaillent des députés Renaissance.

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

Le corps de Mélodie retrouvé près de MarseilleLe corps de Mélodie, disparue depuis le 3 novembre dernier, a été retrouvé en périphérie de l'agglomération de Marseille dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 décembre. Un homme a avoué le meurtre en garde à vue.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Détruire le mythe de Marseille grecGabriel Chakra en a fait la quête et l’enquête de sa vie. L’auteur soutient que la fondation de Marseille serait l’œuvre des Phéniciens et non des Grecs.

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Dysfonctionnements dans les crèches municipales de MarseilleDepuis des mois, les parents dénoncent des dysfonctionnements dans les crèches municipales de Marseille en raison du manque de personnel. Les employés témoignent également de conditions de travail très dégradées. La Ville de Marseille cherche à recruter mais a du mal à fidéliser les nouveaux agents. La crèche municipale Belsunce est particulièrement touchée avec des fermetures de sections inopinées et des réductions des créneaux d'accueil.

La source: Marsactu - 🏆 36. / 63 Lire la suite »