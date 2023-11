Real Madrid : la nouvelle énorme clause de départ de Rodrygo dévoilée

⚪️🇧🇷 Rodrygo Goes puts pen to paper on new long term deal today — public announcement with Florentino Pérez. Avec un nouveau contrat jusqu'en juin 2028, il disposerait désormais d'une clause libératoire d'un milliard d'euros.

