Real Madrid en direct - La Liga : Football Scores & Résultats

Jude Bellingham réussit une première partie de saison bluffante avec le Real Madrid avant d'affronter le FC Barcelone ce samedi à Montjuic (16h15). Semaines après semaines, l'Anglais ne cesse de citer Luka Modric et Toni Kroos en exemples pour justifier ses prestations. Son cas met en exergue l'importance des "role models" pour progresser au très haut niveau.

Les fans de Football peuvent lire les derniers titres de l'actualité footballistique, des interviews, des analyses d'experts et regarder des rediffusions gratuites. Suivez l'actualité de

Lire la suite:

Eurosport_FR »

Real Madrid : un grand nom du Real Madrid fond pour BellinghamUn grand nom du Real Madrid est totalement sous le charme de Jude Bellingham. Lire la suite ⮕

Liga : Gérone est leader et met la pression au Real Madrid et au BarçaCe vendredi soir, Le Gérone FC s’est imposé sur le fil contre le Celta Vigo et prend donc la tête de la Liga. Lire la suite ⮕

Le Real Madrid signe avec l'Arabie Saoudite, jackpot pour les Merengue ?Difficile désormais de passer à côté de l'Arabie Saoudite dans le monde du football. Le Real Madrid ne se prive d'ailleurs pas de s'associer de manière officielle. Lire la suite ⮕

– Real Madrid : un arbitre polémique désigné pour le Clasico !On connaît l'arbitre qui va diriger le prochain Clasico entre le Barça et le Real Madrid. Un choix qui risque de faire parler au vu de l'historique... Lire la suite ⮕

– Real Madrid : Jude Bellingham casse le suspense pour le Clasico !Touché aux adducteurs ce mardi face à Braga (2-1), Jude Bellingham (20 ans) sera bien présent pour le Clasico entre le Barça et le Real Madrid ce samedi. Lire la suite ⮕

- Real Madrid : énorme retournement de situation pour Lewandowski ?Plus l'heure du Clasico approche, plus les rumeurs s'enchaînent, et la dernière en date concerne un possible retournement de situation pour Lewandowski. Lire la suite ⮕