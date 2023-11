Real-Barça: le geste classe de Tchouaméni envers Gavi après sa blessure

Un geste classe de la part d'Aurélien Tchouaméni. Blessé à l'issue du Clasico remporté dans les dernières minutes par le Real face au Barça grâce à un doublé de Jude Bellingham (1-2), l'international français souffre d'une "fracture de stress incomplète au niveau du deuxième métatarsien du pied gauche", a indiqué son club dimanche matin.

>> Revivez le Clasico entre le Barça et le Real (1-2) "Je me suis blessé en fin de première mi-temps" Alors que les médias espagnols ont diffusé une vidéo qui semble montrer que Gavi pourrait être à l'origine de la blessure de l'ancien Monégasque, ce dernier a pris la défense du Barcelonais. "Ce n'est pas la faute de Gavi. Je me suis blessé en fin de première mi-temps", a-t-il écrit sur X.

Le Real Madrid remporte le Clasico mais perd TchouaméniLe Real Madrid a annoncé la blessure d'Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain français, suite à une fracture de stress au pied gauche. Sa durée d'indisponibilité n'a pas été précisée mais il pourrait manquer six à huit semaines de compétition. Lire la suite ⮕

Fracture du pied gauche pour Aurélien Tchouaméni du Real MadridLe milieu français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, a été victime d'une fracture du deuxième métatarse du pied gauche. Il devrait être absent plusieurs semaines et manquera les prochains matches des Bleus. Lire la suite ⮕

Fracture du pied gauche pour Aurélien Tchouaméni du Real MadridAurélien Tchouaméni, milieu international français du Real Madrid, a subi une fracture du deuxième métatarse du pied gauche lors du clasico contre Barcelone. Il devrait être absent plusieurs semaines et manquer les prochains matchs du Real ainsi que le rassemblement des Bleus. Lire la suite ⮕

Fracture du pied gauche pour Tchouaméni du Real MadridAurélien Tchouaméni, le milieu international français du Real Madrid, a subi une fracture du deuxième métatarse du pied gauche lors du clasico contre Barcelone. Son absence devrait durer entre six et huit semaines. Lire la suite ⮕

Real Madrid : la tension est montée entre Gavi et ViniciusDans un Clasico assez peu tendu, Vinicius et Gavi, les rois des provocations ont fait le show. Lire la suite ⮕

Bellingham trompe Ter Stegen et offre la victoire au Real sur la pelouse du BarçaBellingham égalise puis marque son deuxième but dans les dernières minutes, offrant la victoire au Real Madrid lors du Clasico contre le Barça (2-1). Le stade Olympique est abasourdi et le chanteur Mick Jagger assiste à la rencontre. Lire la suite ⮕