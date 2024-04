Réaction internationale après la mort de sept employés de l'ONG WCK dans la bande de Gaza

La communauté internationale a largement réagi, mardi, au lendemain de la mort de sept employés de l’ONG World Central Kitchen (WCK), tués dans la bande de Gaza par une frappe israélienne. Les États-Unis, l’Australie, l’Espagne et la Pologne, d’où étaient originaires les victimes, demandent des explications. La Chine se dit, elle, "choquée", alors que la France exprime sa "condamnation ferme". L’État hébreu a reconnu, mardi, sa responsabilité, tout en plaidant l’erreur.

"Il s’est produit un incident tragique, nos forces ayant frappé de façon non intentionnelle des innocents dans la bande de Gaza", a expliqué Benyamin Netanyahou, depuis l’hôpital où il a été opéré, dimanche soir, pour une hernie. Une enquête ouverte "Cela arrive dans une guerre, nous allons vérifier jusqu’au bout, nous sommes en contact avec les gouvernements et ferons tout pour que cela ne se reproduise plus jamais", a-t-il ajouté, annonçant l’ouverture d’une enquêt

