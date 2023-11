« Une orgie de dangers » qui rendent encore plus excitants les rendez-vous clandestins que se donnent Isabelle et Thérèse, derrière les rideaux en percale, dans le dortoir de leur pensionnat.Ces scènes d’amours lesbiennes d’une sensualité pulsatile et enivrante datent du mitan des années 1950 et sont signées Violette Leduc, autrice de « la Bâtarde » et pionnière de l’autofiction.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Le maire de l'Île-d'Arz revient sur les ravages causés par la tempête CélineJean Loiseau, maire de l’Île-d’Arz (Morbihan), revient sur les ravages causés par le passage de la tempête Céline, le week-end du 28 et 29 octobre 2023 et se prépare à l’arrivée d’une nouvelle tempête, à partir de mercredi 1

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

MARIECLAIRE_FR: Ce qu'il se passe dans le corps quand on a peurAussi paralysante soit-elle, la peur est une émotion vitale : “la peur est l’une de nos plus grandes amies. C’est à n’en pas douter grâce à elle que le genre humain a pu survivre jusqu’à aujourd’hui”, commence Jean-Michel Jakobowicz dans son livre 'Exploitez les pouvoirs extraordinaires de votre cerveau', (Leduc, 2023).

La source: marieclaire_fr | Lire la suite ⮕

BE_BASKETFR: Antibes gagne enfin : « On espère poursuivre sur cette lancée »Pro B - Antibes a remporté son premier match de la saison régulière de Pro B, mardi soir contre Nantes (90-82), après trois revers de rang. Les Sharks espèrent avoir lancé leur saison.

La source: Be_BasketFr | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Les huîtres normandes obtiennent enfin leur label de qualitéLes producteurs d'huîtres normandes en avaient fait la demande à la Commission européenne. C'est désormais officiel, l’huître de Normandie va désormais bénéficier de son IGP, son indication géographique protégée. Une excellente...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Pour les femmes, “l’âge de la poche” est-il enfin arrivé ?Lorsqu’elle travaillait sur son livre, paru en septembre, l’autrice américaine Hannah Carlson n’aurait jamais imaginé qu’il intéresserait tant de monde, se souvient-elle dans le quotidien britannique The Guardian.

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

CLUBIC: Le DLSS 3.5 arrive enfin sur StarfieldStarfield entend refaire parler de lui… au moins pour les usagers de cartes graphiques GeForce RTX 4000 qui pourront enfin profiter du DLSS 3.5

La source: Clubic | Lire la suite ⮕