Rassemblements devant les mairies de Créon, Bègles, Lormont et Mérignac

02/04/2024

Des rassemblements sont prévus devant les mairies de Créon, Bègles, Lormont et Mérignac les 3 et 10 avril, les mercredis 3 et 10 avril à 12 heures. Des rassemblements sont ainsi prévus devant les mairies des quatre communes. Rythmes scolaires : dix communes de Gironde sont toujours à quatre jours et demi… Pour combien de temps ? Villes de la métropole ou communes plus rurales, elles sont les seules de la Gironde à maintenir la semaine de quatre jours et demi dans les écoles maternelles et élémentaires. Mais elles sont aujourd’hui sous la pression des enseignants et des menaces sur le fonds d’aide de l’État pour les temps périscolaires La dernière mobilisation a eu lieu jeudi 28 mars et a été une « réussite » selon l’intersyndicale (CGT Educ’action, FSU-SNUipp, Snudi-FO) qui décompte « 200 enseignants grévistes et 21 écoles fermées »

