Raquel Garrido demande si elle a «le droit» d’être à LFI et de «critiquer Mélenchon»

«Je ne suis ni une frondeuse ni une dissidente. Les dissidents, c’était en Union soviétique. Moi, je suis une insoumise qui formule parfois des critiques sur les actions et les paroles de Mélenchon. Ai-je le droit ?»

LFI : Raquel Garrido peut-elle être exclue du parti après ses propos contre Jean-Luc Mélenchon ?France Insoumise : Raquel Garrido peut-elle être exclue du parti après ces propos contre Jean-Luc Mélenchon ?

Raquel Garrido, avocate de Jean-Luc Mélenchon, répond à une pique écrite par le leader des insoumis dans une note de blog. Elle affirme que ses opinions politiques n'expriment aucun trouble œdipien.

Le Barça doit gagner contre le Real Madrid pour rattraper le retardLes Blaugrana doivent absolument remporter la victoire contre la Maison Blanche qui a une avance de quatre points.

Le Japon et le Canada dominent le Skate CanadaLe Japon et le Canada ont dominé les classements du Skate Canada, avec Kaori Sakamoto et Kao Miura en tête. Les Canadiens Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps et Piper Gilles/Paul Poirier ont également remporté des compétitions.

Le nouveau film d'animation de Hayao Miyazaki : Le garçon et le héronLe nouveau film d'animation de Hayao Miyazaki, intitulé 'Le garçon et le héron', est très attendu par les fans. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon qui développe une amitié inattendue avec un oiseau après la mort de sa mère lors d'un incendie pendant la guerre mondiale. Des avant-premières sont organisées dans plusieurs cinémas pour découvrir cette nouvelle perle de Miyazaki. En parallèle, Miyazaki a également publié un roman graphique intitulé 'Le voyage de Shunga', qui a mis 40 ans pour être traduit en français.

Retours de suspension pour le Stade Brestois avant le match contre le PSGPour affronter le PSG, le Stade Brestois enregistre les retours de Mahdi Camara et Lilian Brassier, tandis que Steve Mounié est préféré à Martin Satriano. Le PSG fait tourner son effectif avec les titularisations de Danilo, Fabian Ruiz, Lee Kang-In et Barcola.

