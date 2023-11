Rapport sur les relations entre la France et l'Afrique

Bruno Fuchs, député MoDem du Haut-Rhin, membre de la commission des Affaires étrangères, a présenté mercredi 8 novembre avec sa collègue députée LR, Michèle Tabarot, un rapport sans concessions, fruit de plusieurs mois d'entretiens sur l'état des relations entre la France et l'Afrique. Plus qu'un nouveau départ dans les relations franco-africaines, les deux co-rapporteurs invitent, en 175 pages, la France à tirer les leçons des actions passées et à se projeter avec un nouveau paradigme.

Bruno Fuchs propose aurenvoie injustement une image de la France Du fait du passé, il faut refonder cette relation sur des bases égales et respectueuses des intérêts des parties pour ne pas être systématiquement assimilés à notre passé colonial, faisant ainsi fi de toutes les évolutions qui se sont succédé, et pour justement honorer nos liens culturels, historiques et humains avec les Africains qui se sont tissés depuis tant de générations. Du fait de l'avenir, parce qu'il y va tout simplement de nos intérêts croisé





LePoint » / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bruno Fuchs : « Il nous faut construire une offre stratégique plus claire » avec l'AfriqueBruno Fuchs, député du Haut Rhin, membre de la commission des Affaires étrangères, délégué général de l’Assemblée parlementaire de la francophonie est ce mercredi 8 novembre, le grand invité international de RFI.

La source: RFI - 🏆 21. / 61,6 Lire la suite »

Safari-croisière en Afrique australe : lac Kariba, les Galapagos de l’AfriqueLe Zimbabwean Dream et l'African Dream (photo) offrent d'explorer le lac Kariba, immense mer intérieure que se partagent aujourd’hui le Zimbabwe et la Zambie.

La source: LePoint - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Une finale historique et magnifique entre la France et l'Afrique du SudMalgré l'élimination des Bleus, la finale entre la France et l'Afrique du Sud est logique et promet d'être épique. Les deux équipes, toutes deux triples vainqueurs de la Coupe du Monde, se disputent le titre de la meilleure nation de tous les temps. Un match qui rappelle le mythique affrontement de 1995 entre les deux équipes.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 70,98 Lire la suite »

La suprématie du rugby en jeu entre la France et l'Afrique du SudLa finale de la Coupe du monde de rugby oppose deux nations rivales, aux styles de jeu opposés. Les Springboks, respectueux des traditions, ne réagissent pas au haka. Une confiance dans leur force physique les a menés en finale.

La source: OuestFrance - 🏆 56. / 23,4375 Lire la suite »

Les relations entre la France et l'Afrique en difficultéDeux députés français critiquent l'aveuglement de la diplomatie française et appellent à changer de stratégie pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel.

La source: LesEchos - 🏆 78. / 22,4 Lire la suite »

France-Afrique du Sud: les situations litigieuses analysées par un ancien arbitre de Top 14Au lendemain de la défaite des Bleus face à l’Afrique du Sud (28-29) en quart de finale du Mondial 2023, les questionnements sur l’arbitrage de Ben O’Keeffe persistent. RMC Sport a revu ce lundi le match et a analysé certaines situations avec l’ancien arbitre Maxime Chalon.

La source: RMCsport - 🏆 32. / 52,36 Lire la suite »