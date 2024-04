Rapport sur le financement public de l’enseignement privé

On avait quitté Christopher Weissberg sur un constat assez radical après son passage à Marseille, où il pointait l’absence de 'mixité sociale dans le public et dans le privé'. Deux mois après, le député Renaissance des Français d’Amérique du Nord a rendu son rapport cosigné avec son acolyte, le député LFI de l’Oise Paul Vannier sur le financement public de l’enseignement privé.

Lancée en septembre dernier, après que la Cour des comptes a pointé le manque de contrôle de ce financement des établissements scolaires privés sous contrat avec l’État, leur mission parlementaire a permis d’enregistrer nombre d’auditions, au contact des acteurs de terrain à Paris, Rennes et Marseille.À Marseille, six établissements des quartiers populaires ont été visités, trois privés (lycée Saint-Louis, collège Belsunce et école Lacordaire) et trois publics (lycée Saint-Exupéry, collège Édouard-Manet et collège Rosa-Parks

