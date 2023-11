Rapport final de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles

Alors que la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles ne sait toujours pas si elle sera renouvelée, elle présente ce vendredi 17 novembre ce qui pourrait bien être son dernier rapport. Et restitue le fruit du travail essentiel qu’elle mène depuis trois ans. Voilà maintenant trois ans que la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants sillonne la France pour recueillir la parole d’adultes anciennement victimes.

Trois ans que cette commission, coprésidée par le Juge Édouard Durand, produit des préconisations pour aiguiller les politiques publiques et renforcer la chaine de protection des enfants et de leur parent confident, malmenés par les institutions. Dans ce nouveau rapport, intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », publié le 17 novembre, la CIIVISE « restitue ces trois années d’engagement » et livre 82 préconisations , dans l’espoir que son travail, qui répond à un besoin vital pour les victimes et essentiel pour l’ensemble de la société , ne s’arrête pas l





