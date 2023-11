Rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église

Malheureusement, le rapport de la Ciivise confirme tout ce que nous avions dit en 2021 sur l’ampleur du phénomène des abus sexuels sur les mineurs. Il rend compte en profondeur et va plus loin sur la question du silence et l’extrême difficulté des victimes à sortir de ce silence.

L’intérêt du rapport de la Ciivise réside aussi dans l’approfondissement du travail effectué sur les conséquences des violences sexuelles sur les enfants, en particulier, avec des impacts graves sur la vie personnelle, psychique, sexuelle et familiale et, dans un nombre de cas moins important, sur la vie sociale et professionnelle. Notre analyse sur « l’empêchement d’être » des victimes est tout à fait confirmée. Ce qui est saisissant à la lecture de ce rapport, c’est enfin l’extrême faiblesse de la réponse judiciaire. Moins de 1 % des incestes et moins de 3 % des viols donnent lieu à des condamnations





