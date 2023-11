Rapport de la Ciivise sur les violences sexuelles faites aux enfants

et les violences sexuelles faites aux enfants ( Ciivise ) ces trois dernières années.

Instituée en janvier 2021 – à la suite de la parution du, et du débat public qui s'ensuivit – cette structure inédite recevait alors d'Emmanuel Macron la mission de recueillir la parole des victimes et, plus largement, de « lutter contre le déni, dont les violences sexuelles faites aux enfants, et notamment l'inceste, ont fait et font l'objet », rappelle auPublié et remis à la secrétaire d'État chargée de l'Enfance, Charlotte Caubel, ce vendredi 17 novembre, le rapport présente ainsi les résultats d'une enquête d'ampleur et propose pas moins d'une centaine de préconisations de politiques publiques . « Nous espérons qu'il ne s'agit pas d'un rapport final mais d'un rapport d'étape », insiste le magistrat, tandis que le maintien de la Ciivise – initialement instituée pour deux ans puis prolongée d'une année – doit être ou non décidé dans les jours à veni





Lire la suite: LEPOİNT » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

FRANCE3PROVENCE: Mobilisation pour la santé : une marche à Paris pour réclamer plus de moyens pour les hôpitauxDes personnels de santé se sont rassemblés samedi devant l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement à Paris. Point de départ d'une 'déambulation revendicative' jusqu’à la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis. Les personnels...

La source: France3Provence | Lire la suite »

LE_FİGARO: Ce nouveau rapport qui prouve l’inefficacité de l’ISF pour taxer les grandes fortunesDÉCRYPTAGE - Ironiquement, cet impôt - supprimé en 2018 - «taxait peu» les plus aisés, indique un rapport du France Stratégie publié ce mardi.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LAPROVENCE: Après les enquêtes sur les crèches privées, un rapport parlementaire pour le prolongement du congé parentalUn rapport parlementaire réalisé par deux députées recommande un 'congé parental d'un an' rémunéré à '67% du salaire' pour répondre aux 'besoins fondamentaux de l'enfant' mis en lumière par les neurosciences.

La source: laprovence | Lire la suite »

LAPROVENCE: Pologne: le parlement réuni pour trancher le rapport de forcesLe parlement polonais tient lundi sa première réunion depuis les législatives d'octobre dans une situation inédite où deux camps opposés, populiste nationaliste au pouvoir et pro-européen, revendiquent la victoire et aspirent à former le gouvernement

La source: laprovence | Lire la suite »

LOBS: Pologne: le parlement réuni pour trancher le rapport de forcesDe gauche à droite, les leaders de la Troisième voie Wladyslaw Kosiniak Kamysz, de la Coalition Donald Tusk, et le co-leader de la Gauche Wlodzimierz Czarzasty signent leur alliance, le 10 novembre 2023 au Parlement à Varsovie

La source: lobs | Lire la suite »

LACROİX: Pologne: le parlement réuni pour trancher le rapport de forcesLe parlement polonais tient lundi sa première réunion depuis les législatives d'octobre dans une situation inédite où deux camps opposés, populiste nationaliste au pouvoir et pro-européen, revendiquent la victoire et aspirent à former le gouvernement.

La source: LaCroix | Lire la suite »