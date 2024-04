Rappel des voitures Peugeot 208 en raison d'un problème d'essieu arrière

Des voitures Peugeot 208 font l’objet d’un rappel depuis le 29 mars, comme indique sur le site Rappel Conso, en raison d’un problème d’ essieu arrière . Le site gouvernemental précise que sur certains véhicules, « l’ essieu arrière peut ne pas être correctement soudé, ce qui pourrait entraîner la formation de fissures au fil du temps. Par conséquent, l’ essieu arrière pourrait se casser et entraîner une réduction de la maniabilité, augmentant ainsi le risque et l’accident.

» Ce problème expose donc les automobilistes à des blessures, est-il indiqué sur la fiche de rappel. Le rappel a été lancé depuis le dispositif « Safety Gate », le système d’alerte de l’Union européenne pour les produits non alimentaires. Le site Rappel Conso indique les références des voitures concernées : 18.1.2023 – 14.3.2023 (sur le système européen Rapex) et U, e2*2007/46*0639*21-*23. Il est recommandé aux automobilistes de contacter leur concessionnaire

Peugeot 208 Rappel Problème Essieu Arrière Risque Accident Blessures Safety Gate Union Européenne

