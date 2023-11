Rappel de produit : un lot de jambon cuit supérieur distribué par Carrefour suspecté de contamination à la Listeria

Ce lundi 13 novembre, les autorités sanitaires ont émis un rappel de produit concernant un lot de jambon cuit supérieur découenné, dégraissé au torchon, sans marque, distribué par Carrefour. Il est suspecté d’être contaminé à la Listeria monocytogenes, bactérie responsable de la listériose, une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.

Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et ainsi que les personnes âgées sont appelées à être particulièrement vigilantes. Quelle est la référence du produit concerné ? Le lot de jambon concerné par le rappel est commercialisé chez Carrefour et vendu au stand traditionnel

:

