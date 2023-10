"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc...

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Raphaël Morav, ambassadeur et chargé d'Affaires d'Israël en France: "Quand on parle de questions humanitaires, il ne faut pas oublier que 229 otages sont détenus par le Hamas""C'est une interdiction politique": les organisateurs de la manifestation pro-palestinienne prévue samedi à Paris s'expriment après l'interdiction décidée par la préfecture"L'objectif c'est la survie dans l'immédiat": présent à Gaza, Louis Baudouin-Laarman (MSF), témoigne de la situation sur place

Guerre Israël-Hamas : Tsahal continue de préparer l'offensive terrestre contre le Hamas«Nous préparons une incursion terrestre», a déclaré mercredi soir le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. En attendant cette opération, promise à maintes reprises, l'armée israélienne bombarde sans relâche Gaza.

Guerre Israël-Hamas : «les civils seront relâchés sans aucun doute», déclare le numéro deux du Hamas«Nous n'avons pas d'intérêt à les garder», assure Moussa Abou Marzouk, lors d'un entretien exclusif accordé à Complément d'enquête.

Bombardements à Gaza: 'C'est ce qu'on attend depuis 21 jours, c'est la riposte israélienne aux atrocités qu'on a eu le 7 octobre', pour Raphaël Morav (ambassadeur, chargé d'Affaires d'Israël en France)VIDÉO - L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait 'étendre ses opérations terrestres' à Gaza ce vendredi soir et avoir intensifié ses frappes 'd'une manière très significative' sur le territoire palestinien. De son côté, le Hamas a indiqué avoir tiré 'des salves de roquettes' en direction de l'État...

«J'encourage chaque personne à faire sa propre enquête et à ne pas rester dans l'ignorance»Le vendredi soir, Pierre de Vilno reçoit un invité pour revenir sur l'actualité. Ce soir Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Raphaël Morav, chargé d'affaires d'Israël en France.

Gaza: l'armée israélienne affirme avoir éliminé 'des dizaines de terroristes' du HamasPrès de trois semaines après les attaques du Hamas en Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, l'État hébreu continue sa riposte aérienne et indique avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Catherine Colonna évoque des 'preuves de vie' concernant les 9 Français disparus.

Conflit Israël/Hamas: l'armée israélienne indique avoir 'élargi les opérations terrestres' à GazaVIDÉO - Des bombardements intenses sont en cours dans le nord de la bande de Gaza, au 21ème jour du conflit entre Israël et le Hamas. Internet et les communications sont coupés à l'intérieur du territoire palestinien, selon le gouvernement du Hamas. Plus tôt dans la journée, quatre personnes ont été...