"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc...

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Raphaël Morav, ambassadeur et chargé d'Affaires d'Israël en France: "Quand on parle de questions humanitaires, il ne faut pas oublier que 229 otages sont détenus par le Hamas"Raphaël Morav (ambassadeur d'Israël en France): "L'opération militaire prend du temps parce qu'elle doit être très précise"Bombardements à Gaza: "C'est ce qu'on attend depuis 21 jours, c'est la riposte israélienne aux atrocités qu'on a eu le 7 octobre", pour Raphaël Morav (ambassadeur, chargé d’Affaires d'Israël en France)Daniel Hagari (porte-parole de l'armée israélienne): "L'armée de l'air frappe des installations terroristes de manière très significative"Opérations terrestres élargies à Gaza: "Israël dispose d'un avantage tactique important" pour "frapper de nuit", explique le général Jérôme PellistrandiGaza: "Les hôpitaux sont à bout et le personnel médical à genoux", affirme Lucile Marbeau (porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge)Offensive israélienne à Gaza: "On sent une accélération du tempo", pour le général Olivier de Bavinchove (ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN)Gaza: "La situation est absolument critique à l'heure où nous parlons", affirme Marc Rubin, directeur adjoint du bureau régional de l’UNICEF à Amman (Jordanie)

Raphaël Morav, ambassadeur et chargé d'Affaires d'Israël en France: 'Quand on parle de questions humanitaires, il ne faut pas oublier que 229 otages sont détenus par le Hamas'VIDÉO - L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait 'étendre ses opérations terrestres' à Gaza ce vendredi soir et avoir intensifié ses frappes 'd'une manière très significative' sur le territoire palestinien. De son côté, le Hamas a indiqué avoir tiré 'des salves de roquettes' en direction de l'État... Lire la suite ⮕

Israël : partir ou revenir, le dilemme des Franco-israéliens face à la guerreParmi les Français juifs qui ont quitté la France, ces dernières années, pour faire leur « alya » (montée) en Israël - et sont devenus franco-israéliens -, certains vivent toujours en Israël, d’autres en France. La guerre entre Israël et le Hamas les place face à un dilemme : rejoindre Israël ou rentrer en France. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: explosion à Taba, ville égyptienne frontalière d'IsraëlUne explosion a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi 27 octobre dans la ville égyptienne de Taba, à la frontière avec le port israélien d’Eilat sur le golfe d’Aqaba en mer Rouge. Six personnes ont été légèrement blessées et une enquête a été ouverte. Lire la suite ⮕

– Israël : Guterres « choqué de la représentation biaisée » par Israël de ses propos sur le HamasTout en condamnant les « actes terroristes du Hamas », le secrétaire général de l’ONU avait dénoncé mardi les « violations du droit international humanitaire » à Gaza Lire la suite ⮕

– Israël EN DIRECT : Biden appelle Israël à tout faire « pour protéger les civils innocents » à Gaza…Suivez avec nous les informations sur la situation au Proche-Orient en ce jeudi 26 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: des ouvriers thaïlandais forcés de rester en Israël, colère de BangkokEn Israël, des ouvriers thaïlandais qui souhaitent rentrer chez eux voient leurs salaires retenus par leurs employeurs, une façon de les obliger à rester travailler dans les zones dangereuses. La pratique provoque l’indignation en Thaïlande et le Premier ministre s’est saisi du dossier. Lire la suite ⮕