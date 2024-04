Raphaël Glucksmann quitte Tik Tok pour dénoncer les ingérences étrangères

La tête de liste PS-Place publique aux européennes Raphaël Glucksmann a affirmé mardi sur France 2 avoir quitté le réseau social chinois Tik Tok, par refus d'y "faire le mariole" tout en y dénonçant les ingérences étrangères. Celui qui a présidé une commission sur les ingérences étrangères en Europe, notamment de la Russie et de la Chine, a quitté ce réseau social dont la maison mère est chinoise et sur lequel il avait 80.000 abonnés. "C'est une question de cohérence.

Ce réseau social, c'est une pompe (à fric, ndlr) à donner au service du parti communiste chinois. Donc je ne me voyais pas faire le mariole sur Tik Tok tout en dénonçant les ingérences étrangères", a-t-il expliqu

