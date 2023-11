Randonnées en canoë-kayak sur l’Huisne : 23 km supplémentaires accessibles en 2024 ?

Puis, après des fins de mandats, le projet a été mis en pause. Ce n’est que fin 2020, sous l’influence et la volonté de Pierre Cruchet, président du pays du Perche sarthois et du maire de Montfort-le-Gesnois, Anthony Trifaut, que le projet d’aménagement reprend. ...

Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ONZEMONDIAL: Haaland au Real Madrid en 2024, des indices lâchés au Ballon d'Or ?Kylian Mbappé et Erling Haaland vont-ils se retrouver dans un proche avenir à Madrid ? Quelques coulisses font parler depuis hier...

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Les grands crus classés du Médoc en 1855 invités d’honneur en Suisse en 2024Les Grands Crus Classés du Médoc en 1855 seront les invités d’honneur du salon des vins Divinum qui aura lieu du 20 au 25 mars 2024 à Morges près de Lausanne.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

BFMTV: Bruce Springsteen annonce 22 nouvelles dates de tournée en Europe pour 2024Bruce Springsteen vient d'annoncer 22 nouvelles dates à travers l'Europe pour 2024, dont un concert à l'Orange Vélodrome de Marseille le 25 mai. Les billets de ce concert français seront mis en vente le 7 novembre à 10 heures.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Pour sa seule date en France, Bruce Springsteen sera à l'Orange Vélodrome en mai 2024Sur 22 stades européens, Bruce Springsteen a choisi Marseille et l'Orange Vélodrome pour son concert français. L'événement est prévu le samedi 25 mai 2024 et la billetterie sera disponible le 10 novembre prochain.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: À Avignon, l’ouverture du Festival Off 2024 le 3 juillet sème la zizanieVendredi 27 octobre 2023, les adhérents de AF&C (l’association qui encadre le Festival Off d'Avignon) ont voté pour un top départ de l’édition 2024 mercredi 3 juillet. La date ne fait pas du tout consensus.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: En Vendée, le Logis de la Chabotterie se prépare à accueillir les Floralies en mai 2024Du 16 au 26 mai 2024, Montréverd (Vendée) accueillera les Floralies internationales, au Logis de la Chabotterie. Le site culturel géré par le Département a vu démarrer les premiers travaux d’aménagement, fin août 2023.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕