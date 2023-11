Rakuten propose un prix avantageux sur cette paire de AirPods Pro 2 pendant un temps ultra limité

En ce moment, vous trouverez les écouteurs AirPods Pro 2 d’Apple à 179 euros. Avec un prix pareil, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous voulez encore plus de bons plans ? Alors, rejoignez le Club R. Grâce à ce programme de fidélité, vous allez profiter du système de cashback. Vous serez remboursé d’une partie de vos achats sur tous les produits, toute l’année.

:

OUESTFRANCE: Profitez de jusqu'à 40% de réduction sur le Google Pixel 6 Pro chez RakutenLa célèbre place de marché Rakuten propose une remise jusqu'à 40% sur le Google Pixel 6 Pro. Ce smartphone Android dispose d'un grand écran de 6,7 pouces et d'une triple caméra arrière de 50 Mpx, 48 Mpx et 12 Mpx. Disponible en plusieurs coloris et capacités de stockage chez Rakuten.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Profitez des promotions sur l'iPhone 14 Pro chez RakutenL'iPhone 14 Pro d'Apple est en promotion chez Rakuten avec une remise de 124 euros et la livraison gratuite. Rejoignez le Club R pour bénéficier de 56,75 euros supplémentaires en cashback. Découvrez les fonctionnalités avancées de ce smartphone haut de gamme.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

OUESTFRANCE: iPhone 14 : voici le bon plan Rakuten à saisir pour adopter un iPhone à prix réduitL’un des derniers smartphones Apple est disponible en réduction chez Amazon. Si vous souhaitez changer de téléphone, c’est le bon plan à ne pas manquer ! En ce moment, bénéficiez d’une remise allant jusqu’à 26 % sur l’iPhone 14 disponible chez Rakuten.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

İPHONFR: Après les AirPods Pro, un autre accessoire Apple en USB-C dès demain ?De nouveaux Mac pourraient aussi être annoncés durant le keynote, prévu pendant la nuit.

La source: iPhonfr | Lire la suite »

BFMTV: Promotion exceptionnelle sur les AirPods Pro 2ème génération sur AmazonLes AirPods Pro 2ème génération sont disponibles en promotion sur Amazon. Profitez d'une réduction de prix et d'une livraison gratuite pour ces écouteurs sans fil de haute qualité.

La source: BFMTV | Lire la suite »

İPHONFR: L'iPhone 15 Pro Max surpasse le Pixel 8 Pro dans un nouveau benchmarkUn nouveau benchmark révèle que l'iPhone 15 Pro Max obtient des scores de performances bien supérieurs au Pixel 8 Pro, tant en single core qu'en multi core. Les deux téléphones bénéficient de processeurs propriétaires, mais la version native d'Android sur les Pixel nuance cette tendance.

La source: iPhonfr | Lire la suite »