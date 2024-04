Rajon Rondo annonce sa retraite de la NBA

Rajon Rondo, 38 ans, champion NBA avec les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers, a annoncé sa retraite dans un podcast diffusé lundi. Après 16 saisons en NBA, l'aventure de Rajon Rondo s'achève avec l'officialisation de sa retraite. Dans le podcast All The Smoke, animé par les anciens joueurs Matt Barnes et Stephen Jackson, le meneur de 38 ans a confirmé lundi qu'il ne remettrait plus les pieds sur les parquets.

Absent depuis 2022 et son dernier contrat aux Cleveland Cavaliers, il a remporté deux titres, le premier en 2008 avec les Boston Celtics et le deuxième en 2020 avec les Los Angeles Lakers

