Rachel Zegler : la nouvelle étoile montante d'Hollywood

Propulsée au rang de célébrité hollywoodienne grâce à sa prestation dans le West Side Story (2021) de Steven Spielberg, Rachel Zegler fait partie de ces talents qu'il faut, on le sait, et on en est ravis, suivre de près.

La première fois que l'on se laisse captiver par son aura pleine de charme et de mélodie, c'est lorsqu'elle donne la réplique à l'incroyable Ariana DeBose ainsi qu'à Ansel Elgort, qui jouent respectivement les rôles d'Anita et de Tony, dans le Roméo et Juliette des temps modernes. Malgré ce dernier partenaire plus connu du cinéma (il a déjà été aperçu dans Baby Driver, Nos étoiles contraires et Divergente) on ne peut que noter combien les regards se sont naturellement dirigés vers elle, nouveau visage qui irradie à chacune de ses scènes. On fait bien. Il faut peu de temps à l'actrice pour recevoir ses premières récompenses, ainsi qu'une place parmi la prestigieuse liste 30 Under 30 du magazine Forbe

:

