Quiberon. Brooke, Amérindienne à rencontrer au festival Grand West

« Encore aujourd’hui, de nombreux Américains pensent que les Indiens vivent dans l’Histoire. C’est dur de combattre les stéréotypes, de bouger cette image si puissante d’un passé figé dans le XIXDans un français impeccable, la cinéaste amérindienne Brooke Pepion Swaney balaie toutes ces idées reçues, la pauvreté en fait partie, qui touchent le peuple amérindien.

À Quiberon, Brooke Pepion Swaney, qui termine l’écriture d’une fiction, accompagne son documentaire consacré à l’actrice Lily Gladstone. « Nous nous sommes connus car notre communauté est petite. Elle est une amie. Elle est la première Amérindienne qui peut gagner un Oscar pour son rôle dansFace à une culture ignorée,, longtemps bafouée, qui aurait pu disparaître, on se dit que les Bretons trouveront ici un écho à un passé récent. Dans le Grand West quiberonnais.Trois personnages découvrent par hasard des objets magiques, dont un pot, conteur d’histoires.

