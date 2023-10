Qui sont les greeters, ces habitants qui proposent de vous faire découvrir leur ville gratuitement ?

Greeter à Caen, Véronique Cliquet (au centre) fait découvrir Caen bénévolement (ici, la place Saint-Sauveur) à un couple de la région parisienne. ( Photo : Stéphane Geufroi, Ouest-France), ces habitants qui proposent bénévolement de faire découvrir leur ville à de petits groupes, sont de plus en plus demandés : la France est le pays qui en compte le plus. Ce qui inquiète les guides professionnels.

« Ce que j’apprécie, c’est qu’on va au rythme des gens. On est centré sur la rencontre. Très vite, on devient l’ambassadeur de sa ville et de son quartier.

Dans la métropole bordelaise, par exemple, 450 000 visiteurs ont été accueillis à l'office de tourisme en 2022, qui fait par ailleurs travailler 40 guides, dont 11 sont salariés de l'office. En comparaison, l'activité de l'association Bordeaux Gironde Greeters a été de 109 balades, regroupant 270 personnes.

Greeter à Caen, Véronique Cliquet (au fond) accompagne et fait découvrir bénévolement le centre-ville de Caen (ici devant le château) à un couple de la région parisienne. Lancer une consultation sur le droit à la culture et l'hospitalité, retrouve à Paris, Strasbourg ou Toulouse :

Ce sont des plateformes privées, souvent installées en Espagne, qui mettent en relation des visiteurs et des guides, cartés ou non. Bastien Ruaux suit à la trace l'activité de ces habitants accompagnateurs. Il en est un, lui-même. L'étudiant en sociologie, intéressé, a pris de l'ampleur dans l'Hexagone : on ne comptait qu'une trentaine de réseaux en 2014.

Les derniers chiffres confirment cette forte progression : + 24 % de demandes de janvier à septembre 2023, par rapport à la même période en 2022. Et +34 % de « balades » effectuées. Seule la moitié des demandes est satisfaite : rappelle Jonathan Huffstutler, président de la fédération France Greeters, qui rassemble environ 1 500 bénévoles.

