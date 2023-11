Qui est Tipiak, le groupe agroalimentaire en passe d'être racheté par la coopérative Terrena?

"A l'abordage du capitalisme" En septembre, le groupe nantais a mandaté une banque d'affaires pour faire évoluer son capital. Ce virage dans la stratégie de Tipiak intervenait quelques mois après l'arrivée d'un nouveau PDG, Jean-Joseph Schienlé. Le poste était jusqu'alors occupé par Hubert Grouès depuis 1992.

LE_FİGARO: Terrena en passe de racheter les parts de TipiakLa coopérative Terrena est sur le point de racheter les parts des actionnaires majoritaires de la marque Tipiak. Les presque 78% de parts devraient revenir à Terrena, l'un des groupes agroalimentaires les plus importants en France.

LESECHOS: Le groupe coopératif Terrena en négociations exclusives pour l'acquisition de TipiakTerrena devrait acquérir 77,95 % du capital de Tipiak pour un prix d'action de 88 euros, valorisant ainsi l'entreprise à 80,4 millions d'euros. L'opération devrait être finalisée au premier semestre 2024.

SUDOUEST: Cinéma : « L’Abbé Pierre – une vie de combats », un film à voir avec les compagnons d’Emmaüs à PérigueuxCe « biopic » de Frédéric Tellier, avec Benjamin Lavernhe dans le rôle de l’abbé, sortira le 8 novembre, à quelques semaines des 80 ans de son fameux appel. Le 1er février 1954, la voix de ce prêtre inconnu résonnait dans les postes de radio : « Une femme vient de mourir gelée, cette nuit , serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l’avait expulsée . Il faut que ce soir même des pancartes s’accrochent et où l’on lise ces simples mots : « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir, ici on t’aime. »Après un parcours cabossé, parfois passé par la rue, une vingtaine de compagnons vivent et travaillent au sein de la communauté de Coulounieix-Chamiers, pionnière du recyclage, dont les hangars sont devenus le repaire des amoureux de la chine comme des consommateurs aux petits moyens À l’issue de la séance qui débutera à 19 h 45, le public pourra dialoguer avec les compagnons. « Nous sommes les héritiers de l’abbé, on essaye d’en être dignes », souligne Cédric Thomas, qui attend beaucoup du film : « On devrait y découvrir un abbé plus intime que dans ce qui a déjà fait, avec par exemple le personnage de Lucie Coutaz, sa secrétaire

LACROİX: Le Souvenir français : une association qui entretient les tombes des soldats morts pour la FranceL'association Le Souvenir français se mobilise pour entretenir les tombes des soldats morts pour la France, même lorsque plus personne ne peut le faire. Cette quête annuelle est un rendez-vous scrupuleusement tenu depuis 105 ans.

20MİNUTES: Climat : La COP28 s’ouvre au secteur privé pour apporter les milliards de dollars qui manquentSultan Al Jaber a de nouveau pris le contre-pied de ceux qui s’inquiètent de voir les négociations sur la lutte contre le changement climatique entravées par la présence massive d’industries polluantes

LE_FİGARO: Drôle de Monsieur, la marque dijonnaise qui s'est offert Mike TysonNée en Bourgogne, cette griffe française à l'esthétique nostalgique et streetwear ouvre sa première boutique à Paris et invite le mythique boxeur à jouer les égéries.

