Qui est Karine Lafinestre, la nouvelle directrice générale des services de la mairie de Pujols ?

Ajoutons que Karine Lafinestre connaît bien le fonctionnement des collectivités territoriales car elle a été au – CGD47- Centre de Gestion départementale, puis aussi au conseil départemental d’Agen. À Pujols, selon un élu, la nouvelle DGSA devra se pencher sur plusieurs dossiers dont celui de la réorganisation des agents communaux des écoles qui, selon un membre de l’opposition, devrait être revu.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran : qui est l’homme qui se cache derrière cenom?La tempête Ciaran, qui se dirige vers le Royaume-Uni, est attendue sur nos côtes dès ce mercredi 1er novembre. Son nom, d’origine irlandaise, n’a pas été choisi au hasard. Explication.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Guerre en Ukraine : Qui sont les milblogueurs, ces influenceurs russes qui critiquent la stratégie militaire dDepuis février 2022, Poutine a déclaré la guerre aux Ukrainiens...et aux opposants russes sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, les milblogueurs soutiennent l'effort militaire sur les réseaux sociaux et internet. Pourtant, certains osent critiquer les décisions du président russe.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Karine, originaire de Pont-Audemer, a marché pendant 42 jours sur le chemin de CompostelleHabitante de Pont-Audemer (Eure) et croyante, Karine Solignac a terminé le 2 octobre un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, qui lui a beaucoup apporté.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financierNe pas ralentir l'économie malgré une inflation encore élevée. C'est le parti pris par la FED, qui a décidé de maintenir une nouvelle fois ces taux, emboîtant le pas à la Banque centrale européenne qui a fait de même la semaine dernière. Une décision qui peut s'expliquer par les menaces qui pèse sur une économie américaine pourtant florissante.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Lot : ces enseignes qui ouvrent et ferment à CahorsLe centre-ville de Cahors résiste face à la disparation de nombreuses enseignes. Malgré quelques fragilités, des nouveaux commerces s'implantent ou sont repris pour le plus grand bonheur des Cadurciens.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: 'Un exemple à suivre': Emiliano Martinez encensé Mbappé, qui 'va gagner beaucoup de Ballons d’or'Après avoir chambré Kylian Mbappé dans la foulée de la victoire de l'Argentine en Coupe du monde, Emiliano Martinez a cette fois montré beaucoup de respect à l'égard du nouveau capitaine des Bleus, en marge de la remise de son Trophée Yachine.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕