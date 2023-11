Quels sont les fromages qui font le moins grossir?

Par ailleurs, ils ont un intérêt par leurs apports, en particulier après 60 ans."Sans pour autant conseiller un régime hyper protéiné, les fromages apportent des protéines, qui sont par ailleurs bien assimilées." Ce qui est intéressant, car tout en faisant attention à son poids, on ne veut pas voir une fonte musculaire.

Évidemment, si le fromage ne doit pas être banni de vos menus, il faut porter attention aux quantités: manger un micro carré de comté n'aura pas la même portée qu'un brie entier."Je conseille une à deux portions de fromage par jour, c'est conséquent!, reprend Raphaël Gruman. Sachant qu'une portion, c'est 30 gm, soit l'équivalent de 2 doigts.

Mais, il est tout de même intéressant de savoir que le camembert est moins gras que le parmesan!"Petite précision: la teneur en graisse indique aussi la teneur en calcium, souligne Raphaël Gruman. Donc plus le fromage est dur, plus il est riche en calcium." Est-ce que le comté, parce que très gras, doit être évité? "Cela dépend de votre âge, de vos pathologies, de la portion, liste-t-il.

"L'accompagnement est à prendre en compte: si vous avez un dîner déjà assez gras, le fait de rajouter un fromage, ça peut être un problème, tranche le médecin. Il faut équilibrer le menu, si en revanche vous dînez d'une soupe de légumes,n'hésitez pas finir le repas avec du fromage."

