Quels sont les avantages et les inconvénients du PEL ?

Même si son taux a été relevé à 2 % début 2023, le PEL reste aujourd’hui un placement peu rentable. C’est aussi un placement contraignant, qui exige de bloquer les fonds pendant quatre ans et de réaliser un versement minimum de 540 euros par an.

OUESTFRANCE: Le Black Friday 2023 : quels marchands participent et quels sont les plus intéressants ?Le Black Friday, événement populaire en France depuis 2014, revient cette année avec de nombreuses réductions en ligne. Amazon, Cdiscount, Darty, Fnac, Rakuten, Apple, Emma, Dyson et Nike font partie des marchands participants.

EUROPE1: Faut-il se coucher avant minuit pour bien récupérer ?Selon Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil, se coucher avant minuit ne pallie pas le problème de la durée de sommeil. Ce qui compte, c'est la durée du sommeil et l'heure de réveil.

EUROPE1: Écriture inclusive : quels sont les enjeux de la proposition de loi qui vise à l'interdire ?Écriture inclusive : quels sont les enjeux de la proposition de loi qui vise à l'interdire ?

ACTUFR: Jour férié de la Toussaint : quels magasins seront ouverts à Metz et à Nancy ?Certains magasins et centres commerciaux seront ouverts à Metz et à Nancy le jour férié de la Toussaint, tandis que d'autres resteront fermés. Consultez la liste des magasins ouverts et fermés dans les deux villes.

CLOSERFR: Kate et William : quels sont leurs emojis favoris ?Le 10 octobre 2023, Kate et William ont été interrogés sur leurs émojis préférés. La princesse et le prince de Galles ont plaisanté pendant cette partie de l’interview accordée à BBC Radio 1.

ACTUFR: Occitanie : quels sont les trois nouveaux projets soutenus par le Plan Littoral 21 ?Dans le cadre du Plan Littoral 21, l’État et la Région ont dévoilent les lauréats de l’appel à projets « Avenir Littoral » 2023. Deux sont Héraultais…

