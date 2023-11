Quels domaines d'activité l'économie sociale et solidaire (ESS) recouvre-t-elle ?Fanny Gérome : La finance solidaire vient soutenir quatre grands enjeux ou secteurs d'activité : l'emploi, comme l'insertion par l'activité économique, le travail adapté pour les travailleurs handicapés, la revitalisation des territoires en difficulté, les structures qui favorisent l'égalité des chances, etc.

, le social et le logement ; le secteur environnemental, à l’instar des filières biologiques, des énergies renouvelables, ou de la protection de la nature ; et la solidarité internationale, comme l'aide au développement, le microcrédit, ou le commerce équitable.Quels types de structures peuvent être financés par l'épargne solidaire ?Toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Il peut s'agir d'entreprises avec un statut commercial, de coopératives, de mutuelles, d'associations, de fondations, etc





