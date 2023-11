Quels calendriers de l'Avent s'offrir pendant le Black Friday ? S’il y a bien une tendance qui s’est démocratisée au cours de ces dernières années, c’est celle des calendriers de l’Avent. À chaque saison des fêtes, les grandes maisons et les marques plus confidentielles rivalisent de créativité pour imaginer des calendriers de l’Avent plus originaux les uns que les autres.

Et le cru 2023 ne semble pas faire exception ! Bonne nouvelle, alors que les offres du Black Friday battent leur plein, certains d’entre eux sont déjà à prix tout doux. L’occasion de sauter le pas et de se faire plaisir tout au long du mois de décembre… Pour quels calendriers de l’Avent opter lors des offres du Black Friday ? Le calendrier de l'Avent Cult Beauty C'est probablement le calendrier de l'Avent le plus alléchant de cette liste : pour l'année 2023, l'eshop Cult Beauty met les petits plats dans les grands. Au programme, les 25 cases (dont 21 produits de beauté en taille réelle) renferment jusqu'à 1100 euros de surprises signées Augustinus Bader, Dr





Black Friday 2023 : voici les sites incontournables pour faire de bonnes affaires cette annéeVoilà maintenant presque 10 ans que le Black Friday s’organise au mois de novembre, promettant aux consommateurs de super promotions dans de très nombreux domaines. C’est le moment de commencer à préparer les cadeaux...

Black Friday 2023 : les marchands qui participent à l'événement cette annéeComme tous les ans, le Black Friday 2023 est imminent. Cette année, il aura lieu le vendredi 24 novembre prochain.

Black Friday : cette robe super chic sera de toutes les allures en 2023Des robes aux influences bohème qu'on portera avec légèreté pour la nouvelle année (et en plus elle sont soldées pour le Black Friday...) !

7 calendriers de l’Avent beauté à s’offrir à prix doux pendant le Black FridayPlus que quelques jours avant de pouvoir ouvrir la première case de son calendrier de l’Avent !

Le pack DualSense + FIFA 2023 PS5 est 15% moins cher pour le Black FridaySony a su fédérer une communauté de joueurs à travers le monde grâce à des consoles performantes et solides. Le géant japonais apporte son lot d'innovations à chaque génération. La manette sans fil DualSense en est un exemple parfait. Sur Rakuten, au lieu de 99,99 euros normalement, la manette sans fil et le jeu PS5 FIFA 2023 sont vendus à 84,99 euros avec le code promo BLACK15.

