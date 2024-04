« Quelques jours pas plus » : une comédie sociale réussie, avec Camille Cottin et Benjamin Biolay Comédie sociale par Julie Navarro, avec Benjamin Biolay, Camille Cottin, Amrullah Safi (France, 1h43).

En salle le 3 avril ★★★★☆« Black Flies » : plongée en enfer dans le quotidien des ambulanciers urgentistes de New YorkCritique « Yurt » : un premier film en noir et blanc prometteur dans une Turquie cédant aux sirènes de l’autocratie« Et plus si affinités » : ce huis clos vachard est une délicieuse surprise Comédie par Olivier Ducray et Wilfried Meance, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Pablo Pauly (France, 1h17). En salle le 3 avril ★★★☆☆« Drive-Away Dolls » : on attendait mieux d’un frère Coen que ce film ringard et libidineux« Agra, une famille indienne » : chronique féroce d’une société schizophréniqueChronique, par Ninna Pálmadóttir, avec Phröstur Leó Gunnarsson, Hermann Samúelsson (Islande, 1h16

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lobs / 🏆 5. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Camille Cottin et Benjamin Biolay sont les grands invités de RTL BonsoirIls seront serez le 3 avril à l'affiche de 'Quelques jours pas plus' de Julie Navarro et ils crèvent l'écran tous les deux dans ce film touchant qui vient percuter l'actualité : Camille Cottin et Benjamin Biolay sont les invités de RTL. Ecoutez L'invité de RTL Soir du 21 mars 2024 avec Julien Sellier.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

– Camille Cottin touchée : ce joli geste de Jean-Jacques GoldmanAu micro de RTL, dans l’émission qui sera diffusée dès 19 h 10, et dont Gala vous dévoile un extrait en exclusivité, Camille Cottin a évoqué ce geste fait par Jean-Jacques Goldman et qui prouve que l’auteur-compositeur a le cœur sur la main.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Camille Cottin sera la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 2024Camille Cottin s’apprête à devenir, pour la première fois, maîtresse de cérémonie à l'occasion du 77ème Festival de Cannes, qui aura lieu du 14 au 25 mai 2024.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

– Camille Cottin rayonnante : elle adopte la tendance maquillage la plus populaire du printempsPrésente à l’avant-première du film Quelques jours pas plus au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles à Paris jeudi 28 mars, Camille Cottin a fait sensation avec une mise en beauté printanière. La comédienne craque pour le trendy peach make-up.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Camille Cottin présidera le 77ème festival de Cannes en 2024L'actrice française Camille Cottin animera la cérémonie d'ouverture et de clôture du 77ème festival de Cannes en mai 2024. Sa nomination est considérée comme une consécration pour sa carrière internationale.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Festival de Cannes 2024 : Camille Cottin sera la maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôtureL’actrice Camille Cottin pilotera les cérémonies d’ouverture et de clôture de la 77e édition du festival.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »