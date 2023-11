Quelle est la meilleure montre Breitling ? Voilà une question que les amateurs de montres-outils pour durs à cuire, de montres de pilote ou sportives ont souvent dû se poser. Car Breitling est forcément dans votre ligne de mire de ces passionnés. L’histoire de la marque fondée en 1884 parle d’elle-même, et ces six dernières années, sous la direction de George Kern, chaque création a exploité ce savoir-faire horloger d’une façon inédite.

Les modèles Navitimer et Superocean sont bien entendu des classiques, faciles à porter et régulièrement réinventés, à l’instar de la gamme Avenger. Capable d’attirer des ambassadeurs aussi prestigieux que Brad Pitt, Adam Driver ou Erling Haaland, la marque est aussi très appréciée par le gourou de l’horlogerie (et du football), Pep Guardiola. Quant à Tom Cruise, il ne loupe jamais une occasion de porter son imposante Chronomat des années 2000. En France, Johnny Hallyday avait également cédé à la tentation Breitling avec la montre Emergenc





