« Quel gâchis » : Camille Cerf, victime de bodyshaming après sa grossesse

"Je n'arrive toujours pas à réaliser que ce petit être était dans mon ventre. Et ça me rend un peu 'triste' qu'il n'y soit plus. Car au moins, il ne pouvait rien lui arriver. Je dis 'triste' mais ce n'est pas vraiment ça, c'est surtout que maintenant, j'ai l'impression d'avoir tout à perdre. Il est si petit, si fragile.

, a commenté un internaute, en faisant référence à son physique. Cela a suscité la colère des admirateurs de la jeune femme, qui ont rapidement pris position pour la soutenir.D'autres internautes se sont carrément mêlés des décisions qu'elle a pu prendre, comme quand, elle n'a pas pu se rendre à un tournoi de tennis pour lequel elle avait acheté des billets., a écrit un internaute.

En septembre dernier, elle avait évoqué avec émotion la tristesse qu'elle avait ressentie après l'accouchement.

MARIECLAIRE_FR: 'Je chéris chaque vergeture' : Camille Cerf répond aux attaques sur son corps post-accouchement'Je suis tellement reconnaissante envers mon corps qui m’a offert le plus beau des cadeaux que rien ne peut m’atteindre.'

