Que va changer l'inscription de l'IVG dans la Constitution? BFMTV répond à vos questions

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienneEst-il vrai qu'on ne peut pas aller voir "Bernadette de Lourdes" avec le pass Culture? BFMTV répond à vos questionsIslamisme dans le sport: puis-je inscrire mon fils dans un club amateur en toute sécurité? BFMTV répond à vos questionsQue révèle la nouvelle enquête sur les conditions de vie et de travail dans les Ehpad? BFMTV répond à vos questions

:

LATRIBUNE: L'IVG bientôt inscrite dans la Constitution françaiseEmmanuel Macron va déposer un projet de loi constitutionnel pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française, afin de sécuriser ce droit menacé dans de nombreux pays.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LAVOIXDUNORD: Macron dépose un projet de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la ConstitutionLe président Macron va déposer un projet de loi constitutionnelle pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, afin de garantir la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

OUESTFRANCE: L'IVG inscrite dans la Constitution : un projet de loi déposé par Emmanuel MacronEmmanuel Macron a l'intention de déposer un projet de loi constitutionnelle au Conseil d'État pour inscrire l'IVG dans le texte de 1958. Cette inscription compliquerait toute tentative de supprimer ou de porter gravement atteinte à ce droit. Cette décision fait suite à l'annulation il y a un an et demi de l'arrêt garantissant aux États-Unis le droit d'avorter sur tout le territoire.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LOBS: La liberté des femmes à recourir à l'IVG inscrite dans la ConstitutionEmmanuel Macron annonce l'envoi d'un projet de loi constitutionnelle pour garantir la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Le projet sera présenté en conseil des ministres d'ici la fin de l'année et devrait être irréversible en 2024.

La source: lobs | Lire la suite »

LAPROVENCE: L'IVG sera inscrite dans la Constitution française d'ici 2024Emmanuel Macron a confirmé que l'IVG sera inscrite dans la Constitution française d'ici 2024, rendant ainsi le droit des femmes à avorter irréversible. Cette mesure vise à empêcher toute tentative de supprimer ou de restreindre ce droit fondamental.

La source: laprovence | Lire la suite »

LOBS: La liberté des femmes à recourir à l'IVG inscrite dans la Constitution françaiseEmmanuel Macron annonce l'envoi d'un projet de loi constitutionnelle pour garantir la liberté des femmes à recourir à l'Interruption volontaire de grossesse (IVG) au Conseil d'Etat. Cette mesure vise à rendre irréversible ce droit d'ici 2024, afin de prévenir toute tentative de suppression ou d'atteinte grave à ce droit fondamental.

La source: lobs | Lire la suite »