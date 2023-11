Que savez-vous sur la sueur ?

“la sueur assure la thermorégulation du corps, nous aide à affronter les situations d’urgence et permet d’attirer ou de repousser nos semblables”Avec nos 2 millions de glandes sudoripares réparties sur l’ensemble du corps, ce sont jusqu’à 14 litres de sueur qui peuvent être exsudés par jour. Ce fluide n’est d’ailleurs pas le seul que nous produisons. Certains d’entre eux, comme le sang et la lymphe, circulent dans notre organisme.

SUDOUEST: Immigration : le texte « insuffisant pour affronter tous les défis de la société », dit la vice-présidente de l’AssembléeLe projet de loi sur l’immigration arrive dans l’hémicycle du Sénat le 6 novembre. Plusieurs ténors de droite se sont relayés cette semaine pour en souligner les limites, apportant de l’eau au moulin de la droite en estimant à propos de l’article 3 que « le « en même temps » sur ce sujet montre ses limites ». « Sur le plan intellectuel », elle se dit « défavorable » à cet article qui prévoit de régulariser certains travailleurs sans-papiers employés dans des « métiers en tension », dans un entretien au« Il n’y a rien d’évident à considérer que le maintien irrégulier de travailleurs clandestins sur le territoire pourrait ouvrir des droits », estime la députée membre de la majorité, y voyant aussi « une forme d’encouragement à l’immigration clandestine ». Si elle sera « attentive à une rédaction nouvelle de cet article », la députée n’en fait cependant « pas un totem car (elle) souhaite in fine que le texte soit voté ». La 🇫🇷 doit dire qui elle accueille et à quelles conditions. Elle doit être capable d’offrir un récit collectif à la communauté nationale. Naïma Moutchou se dit aussi « favorable à l’idée de transformer l’aide médicale d’État (AME) en aide médicale d’urgence (AMU), comme proposé par les sénateurs LR ». Elle invite à « s’interroger sur les conditions du regroupement familial »

RMCSPORT: LES PRONOS DU QUINTE DU 30 OCTOBRE4 Moneyman (FAVORI) Il dépend d'une écurie redoutable et il connait une belle réussite en 2023. Il doit lutter logiquement pour les premières places. 9 Shamsabad (OUTSIDER) Il possède une solide expérience à ce niveau et il a décroché un numéro idéal dans les stalles. Il peut surprendre. Lionel Charbonnier 6 North Hunter Lionel Charbonnier pense que le 6 North Hunter est un bon candidat à la palme. Il reste sur une probante troisième place dans un gros handicap et il est un vrai adepte de Saint-Cloud. LE PARI DU JOUR Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 5 : 1 Amneris Elle possède beaucoup de potentiel et elle est entraînée par l'un des meilleurs professionnels avec les jeunes galopeurs. Elle doit lutter pour le succès. LE PARI DE FOLIE Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 7 : 8 Gliterring Lights Elle marche sur l'eau actuellement et elle semble affronter une nouvelle fois une opposition dans ses cordes. Notre préférée.

EUROPE1: Marine Le Pen n'exclut pas de voter en faveur du projet de loi sur l'immigrationMarine Le Pen envisage de voter en faveur du projet de loi sur l'immigration, à condition que l'article sur les régularisations de sans-papiers soit supprimé. Cependant, elle estime que cela ne résoudra pas le problème de l'immigration clandestine. Elle considère que le gouvernement est incapable de gérer cette situation et que les mesures proposées ne sont que des améliorations mineures.

TF1: Conflit , mort de Nahel... Camélia Jordana se confieElle est une voix, parfois une porte-voix un peu malgré elle. Indéniable talent et fort tempérament, Camélia Jordana n'a pas peur d'être clivante. Qu'est-ce qui plaît le plus chez elle, son engagement, sa douceur, son aplomb ? Armée d'un sourire franc et d'un regard rieur, elle en désarme beaucoup par son sens de la répartie.

OUESTFRANCE: Une femme de 80 ans victime d'un AVC ne peut pas contacter les secours à cause d'une panne de téléphone fixeMonique Dupé, âgée de 80 ans, a été victime d'un AVC mais ne peut pas appeler les pompiers car son téléphone fixe est en panne depuis plusieurs jours. Malgré les tentatives de sa famille pour la contacter, elle ne reçoit jamais leurs appels. Elle contacte son opérateur Orange pour résoudre le problème, mais son calvaire commence là.

