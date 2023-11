Que peut faire l’exécutif face à la recrudescence d’actes antisémites en France ?

Les géants du net aussi sont débordés. La plateforme TikTok a annoncé avoir supprimé plus de 500 000 vidéos et fermé 8 000 diffusions en direct liées au conflit, après une mise en garde du commissaire européen au numérique, Thierry Breton. Tout ceci est vertigineux !Devant les sénateurs, le ministre de l’Intérieur a annoncé la protection de 900 lieux de culte et l’interpellation de 366 personnes.

Le plus stupéfiant dans cette affaire, c’est que personne ne s’étonne que l’on soit obligé de rappeler ce genre d’évidence en 2023… Quelle étrange période.

