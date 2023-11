Quatuor en garde à vue pour violences et dégradations à Nantes

Dimanche 29 octobre 2023 en début de soirée, la Bac (Brigade anticriminalité) se lance à la poursuite d’une Mercedes après un refus d’obtempérer, quelque part à Nantes. La Mercedes se dirige vers le quartier Bottière.Vente flash :

ACTUFR: La Brocante Verte : une collecte de plantes et de pots dans les cimetières de NantesDurant la Toussaint, la Brocante Verte permet de récupérer les plantes défraîchies et les pots non cassés dans les cimetières de Nantes . En 2022, 70 plantes et 300 pots ont été collectés. La collecte est relancée cette année du 15 octobre au 15 novembre 2023.

RMCSPORT: Suivez le match Lens-Nantes sur DaznPour suivre cette rencontre entre Lens et Nantes , abonnez-vous à Dazn pour 14,99 euros par mois et sans engagement de durée. Profitez également des diffusions de la Jupiler Pro League, de la Ligue des Champions, de la Liga espagnole et de la NFL.

LADEPECHEDUMİDİ: Les Toulousains prêts à se bagarrer contre NantesAprès leur défaite à Nice, les Toulousains sont déterminés à monter d'un cran contre Nantes , l'un des favoris du championnat de volley-ball français.

OUESTFRANCE: Le HBC Nantes termine la première partie du championnat avec une victoireLe HBC Nantes a remporté son dernier match avant la trêve internationale contre Dunkerque. Le coach, Grégory Cojean, a besoin de prendre du recul pour se ressourcer mentalement.

OUESTFRANCE: Adolescent arrêté à Nantes pour trafic de drogueUn adolescent de 14 ans a été arrêté à Nantes en possession de cocaïne et cannabis. Il a été placé en garde à vue et envoyé en centre éducatif fermé.

OUESTFRANCE: Lens reçoit Nantes pour la 10e journée de Ligue 1Pour la 10e journée de Ligue 1, Lens reçoit Nantes dans le nord de la France. Les Canaris chercheront à repousser les Artésiens au classement. Le match sera une opposition de dynamiques et de styles.

