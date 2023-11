Quatre piétons meurent percutés par une voiture dans le Val-d'Oise

Ils venaient en aide à une personne qui était victime de malaise : quatre piétons meurent percutés par une voiture dans le Val-d'OiseÀ Beyrouth, Carlos Ghosn et son épouse expulsés de leur luxueux logement de 19 millions de dollars par un jugeSes voisins installent une clôture autour de sa maison : une retraitée de 94 ans ne peut plus recevoir de soins à domicile"J'ai l'impression d'être au marché de Madrid" : deux mois après leur ouverture, le succès dingue des Halles de la Cartoucherie, à ToulouseCoupe du monde de rugby 2023 : les champions restent les champions ! L'Afrique du Sud bat la Nouvelle-Zélande et décroche son quatrième titreMeurtres de Leslie et Kevin. Meurtre de Leslie et Kevin :"Il faut éliminer, il faut laisser aucun témoin"... Les suspects racontent leur version du drameMort de Matthew Perry : Jennifer Aniston, Courteney Cox... les stars de"Friends" réunies pour les obsèques de l'acteur à Los AngelesHomme retrouvé mort dans la machine à glace du marché Victor-Hugo de Toulouse :"Un accident ou un crime ?"... Le mystère reste entie

ACTUFR: Val-d'Oise : coups de couteau entre voisins après un différend à Saint-Brice-sous-ForêtJeudi 2 novembre 2023, deux hommes de 26 et 28 ans se sont affrontés à coups de couteau à la suite d'un conflit de voisinage à Saint-Brice-sous-Forêt

ACTUFR: Val-d'Oise : des stages de prévention pour lutter contre les rodéos urbains à CergySoucieuse d'endiguer la vilaine mode des rodéos urbains, la Ville a organisé pendant les vacances scolaires des stages de prévention à l'attention de jeunes de Cergy.

ACTUFR: Aide alimentaire : avec l’inflation, des bénéficiaires toujours plus nombreux dans le Val-d'OiseLe Département a décidé de renforcer le soutien départemental aux vingt-cinq associations et quatorze épiceries sociales assurant la distribution de repas aux Valdoisiens.

LESECHOS: Val-d'Oise : 8 millions pour la nouvelle gendarmerie de Magny-en-VexinLe permis de construire d'une nouvelle caserne de gendarmerie vient d'être déposé à Magny-en-Vexin. Le nouveau bâtiment à 8 millions d'euros doit remplacer l'ancien site vétuste en 2025.

BFMTV: Val-d'Oise: onze blessés, dont sept grièvement, dans une intoxication au monoxyde de carboneLes premières constatations laissent penser à une fuite accidentelle au niveau du système de chauffage et de la chaudière, selon la préfecture.

FRANCE3PROVENCE: Intoxication au monoxyde de carbone : sept personnes en urgence absolue dans le Val-d'OiseSept personnes sont en urgence absolue et quatre en urgence relative après une intoxication au monoxyde de carbone survenue dans une maison d'appartements à Garges-lès-Gonesse.

