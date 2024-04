Quatre morts et soixante blessés dans un séisme à Taïwan

Quatre personnes sont mortes et près de soixante ont été blessées à Taïwan, selon les autorités, dans un séisme de magnitude supérieure à 7 qui s’est produit mercredi, le plus puissant à frapper l’île depuis 25 ans.Tirez votre information d’une source de confianceUne juge d’instruction a décidé, le 20 mars, de renvoyer devant le tribunal deux camarades de classe d’Evaëlle, morte en 2019, pour des faits de « harcèlement ». Mais aussi sa professeure de français.

Pour comprendre ce choix, Mediapart s’est plongé dans le dossier.Fondée par Sam Altman, patron d’OpenAI, l’entreprise distribue sa nouvelle cryptomonnaie à toutes les personnes ayant « prouvé leur humanité ». Pour ce faire, elle a déjà scanné les iris de 4,5 millions de personnes sur la planète. Dont un million en Argentin

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Mediapart / 🏆 20. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un séisme de magnitude 7,2 fait au moins quatre morts à TaïwanUn séisme de magnitude de 7,2 survenu mercredi au large de Taïwan, le plus violent en 25 ans, a fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés.

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Intempéries: recherches suspendues dans le Gard, trois morts et quatre disparusLes recherches pour retrouver quatre disparus, dont un père et ses deux enfants, ont été suspendues dimanche à la tombée de la nuit, après que trois premières victimes des violentes intempéries qui ont balayé le Sud-Est ont été retrouvées dans le Gard.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Intempéries dans le Gard : le corps d'un homme retrouvé, le bilan monte à quatre mortsLa préfecture du Gard a annoncé ce lundi 11 mars, que le corps d'un homme avait été retrouvé sans vie, portant à quatre le nombre de victimes.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Intempéries dans le Gard : le bilan monte à quatre mortsAlors que le département est fortement touché par la tempête Monica, un quatrième corps a été retrouvé ce lundi. Près de 120 gendarmes et 110 pompiers sont mobilisés pour continuer les recherches.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Tempête Monica : Quatre morts et trois disparus dans le Gard et l'ArdècheQuatre morts et trois personnes toujours portées disparues. Le bilan humain de la tempête Monica et des inondations qu'elle a provoquées dans les départements du Gard et de l'Ardèche illustrent à quel point cette région est sujette à des crues pouvant se révéler extrêmement dangereuses.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Intempéries: recherches suspendues dans le Gard, trois morts et quatre disparusLes recherches pour retrouver quatre disparus, dont un père et ses deux enfants, ont été suspendues dimanche à la tombée de la nuit, après que trois premières victimes des violentes intempéries qui ont balayé le Sud-Est ont été retrouvées dans le Gard.

La source: Boursorama - 🏆 38. / 63 Lire la suite »