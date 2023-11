Quatre hommes acquis à l’idéologie d’ultradroite mis en examen et placés en détention provisoire

Un jeune de 20 ans qui recevait des armes par colis, un militaire en exercice, un ex-policier : quatre hommes présentés comme acquis à l’idéologie d’ultradroite ont été mis en examen à Paris vendredi 17 novembre au soir par un juge antiterroriste, puis placés en détention provisoire .

Dix personnes, âgées de 17 à 60 ans environ, avaient été interpellées en début de semaine, notamment en Bretagne et dans le sud de la France, dans cette enquête confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a indiqué à l’AFP une source proche de l’ enquête . Six ont été relâchées sans poursuite à ce stade, selon une autre source proche du dossier.Au procès de l’ultradroite : « La puissance de feu maximale » du « petit Hitler »Ce coup de filet a été réalisé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte fin septembre, notamment pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, par le Parquet national antiterroriste (Pnat





Lire la suite: LOBS » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Strasbourg du 21 octobreNotre pronostic : Paris bat Strasbourg et Mbappé marque (1.52)

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Milan du 25 octobreNotre pronostic : le PSG bat Milan et plus de 1,5 but dans le match (1.86)

La source: RMCsport | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Lille: Quatre mois de prison pour quatre mille euros de cocaïneUn très jeune majeur est arrêté à proximité d’une grosse quantité de poudre. Lui nie tout lien avec la drogue. En vain…

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: Quatre sur quatre pour Harrie LavreysenHarrie Lavreysen, déjà vainqueur des deux épreuves de vitesse la semaine dernière, a récidivé lors de la 2e étape de l'UCI Track Champions League à Berlin. Chez les dames, Ellesse Andrews a également remporté les deux épreuves de vitesse.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »

OUESTFRANCE: La Route du Rhum : 95 bateaux, 190 skippers, quatre départs et quatre parcours différentsLa Route du Rhum, qui fête son trentième anniversaire, s'élance ce dimanche du Havre en direction de Fort-de-France. Maxi Edmond de Rothschild est favori, mais la compétition s'annonce intense.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LE_FİGARO: France-Norvège (F) : les Bleues visent un quatre sur quatre en Ligue des NationsAprès avoir remporté trois victoires depuis le début de la compétition, les joueuses d’Hervé Renard veulent enchaîner ce soir face à la Norvège (21h).

La source: Le_Figaro | Lire la suite »