Quarante-sept personnes secourues au large de Dunkerque, ce vendredi

Quarante-sept personnes ont été secourues en mer ce vendredi 27 octobre en milieu de nuit, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a engagé l’Esvagt Charlie pour porter secours à une embarcation de migrants qui a pris la mer au large de Dunkerque.

Elles ont ensuite été prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS 59), le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR 59) et la police aux frontières (PAF 59).

